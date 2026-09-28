استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش راهبردی فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات خارجی استان گفت: فرودگاه ارومیه باید از نظر زیرساخت، تجهیزات، خدمات و نحوه برخورد با مسافران، در شأن یک فرودگاه بین‌المللی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه بررسی پروژه‌های اولویت‌دار فرودگاه ارومیه با اشاره به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و ترانزیتی استان، افزود: توسعه حمل‌ونقل هوایی باید همگام با سایر شریان‌های ارتباطی استان دنبال شود و فرودگاه ارومیه می‌تواند به یکی از مسیر‌های مهم ورود گردشگر، سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی به آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات و امکانات فرودگاه ارومیه، خاطرنشان کرد: آمادگی فرودگاه تنها به تجهیزات محدود نمی‌شود و نوع رفتار و خدمات‌رسانی نیز اهمیت دارد و باید بهترین خدمات رفاهی به مسافران ارائه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی توسعه پرواز‌های خارجی را نیز از نیاز‌های راهبردی فرودگاه ارومیه دانسته و افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان، باید مسیر‌های خارجی بیشتری ایجاد و تقویت شود تا ضمن افزایش دسترسی مسافران، زمینه توسعه گردشگری، تجارت و ارتباطات اقتصادی فراهم شود.

رحمانی همچنین با اشاره به تعریف ۱۰ پروژه اولویت‌دار توسعه فرودگاه ارومیه، احداث باند دوم را یکی از مهم‌ترین طرح‌های این مجموعه دانسته و اضافه کرد: این پروژه از طریق وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه‌ها در حال پیگیری بوده و موضوع تأمین و تملک اراضی مورد نیاز نیز باید با سرعت و جدیت دنبال شود.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرده و افزود: توسعه فرودگاه ارومیه، توسعه یک مجموعه حمل‌ونقلی نبوده و بخشی از مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری، تجاری و بین‌المللی آذربایجان‌غربی است.