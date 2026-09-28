پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام اعلام کرد: مهلت نامنویسی عشایر و روستاییان فاقد نانوایی در سامانه «سیما» تا هشتم مهرماه است و از ۱۵ مهرماه، توزیع آرد تنها از طریق این سامانه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اصغر باباخانی» مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام، با اعلام این خبر گفت: مهلت ثبتنام عشایر و روستاییان فاقد نانوایی در سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور (سیما) تا هشتم مهرماه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: از ۱۵ مهرماه، تأمین، فروش و عرضه آرد برای جامعه هدف عشایری و ساکنان روستاهای بدون نانوایی، تنها از طریق سامانه «سیما» امکانپذیر خواهد بود.
باباخانی افزود: ادارههای امور عشایر و تعاون روستایی موظفند نسبت به بارگذاری و نامنویسی افراد مشمول در این سامانه اقدام کنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام همچنین گفت: راستیآزمایی خانوارها ۲۴ ساعت پس از ثبت نهایی انجام میشود و وضعیت تأیید یا مغایرت آنها به فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها ابلاغ خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به سهمیهها تصریح کرد: سهمیه هر فرد عشایری ۱۲ کیلوگرم و سهمیه هر فرد روستایی ۸ کیلوگرم تعیین شده است. البته روستاهای فاقد نانوایی که در نزدیکی شهرها قرار دارند، مشمول این طرح نمیشوند.