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۲ هزار بسته ورزشی در قالب مسئولیتهای اجتماعی شرکت نفت و گاز اروندان به ورزشکاران خوزستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیدمحمدرضا موالیزاده در مراسم اهدای ۲ هزار بسته ورزشی شرکت نفت و گاز اروندان در خرمشهر گفت: مسئولیتهای اجتماعی شرکتها باید در حوزههای مختلف از جمله ورزش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: برخی دستگاههای اجرایی و شرکتها بهخوبی به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کردهاند و اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام دادهاند.
استاندار خوزستان با اشاره به فعالیت شرکتهای نفتی، پتروشیمی، گاز و فولاد در استان گفت: با توجه به حضور گسترده این صنایع در خوزستان، بخش قابل توجهی از مسئولیتهای اجتماعی متوجه این شرکتهاست.
موالیزاده از عملکرد شرکت نفت و گاز اروندان در توجه به محیط پیرامونی خود قدردانی کرد و افزود: این شرکت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توجه به محیط اطراف خود اقدامات خوبی انجام داده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی خوزستان ادامه داد: این استان به ورزشدوستی و داشتن استعدادهای ورزشی فراوان شناخته میشود و حمایت از نوجوانان و جوانان و تأمین امکانات مورد نیاز آنان میتواند زمینهساز افتخارآفرینی در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.
در این مراسم، ۲ هزار بسته ورزشی از سوی شرکت نفت و گاز اروندان در قالب مسئولیتهای اجتماعی به ورزشکاران خوزستان اهدا شد.