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معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی سازمان اداری و استخدامی کشور از انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی افتخاری با اعلام این خبر گفت: دفترچه راهنمای ثبتنام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهزیستی کشور منتشر شده است. این دفترچه شامل اطلاعات و ضوابط مورد نیاز داوطلبان برای ثبتنام در آزمون است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به وبگاه سازمان اداری و استخدامی کشور، دفترچه راهنما و اطلاعات مربوط به آزمون را دریافت و مطالعه کنند.
وی افزود: اطلاعرسانی دقیق و فراهمکردن دسترسی برابر به فرصتهای استخدامی برای افراد دارای معلولیت، از موضوعات مورد توجه در سیاستهای نظام اداری کشور است و دستگاههای اجرایی نیز در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای قانونی، فرآیند جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود را دنبال خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی سازمان اداری و استخدامی کشور از داوطلبان خواست پیش از اقدام به ثبتنام، دفترچه راهنما را بهدقت مطالعه کنند و ثبتنام خود را مطابق شرایط و ضوابط اعلامشده انجام دهند.