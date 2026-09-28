به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ علیرضا مقدم گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی اکیپ عملیاتی این پلیس در محور اتوبان زنجان قزوین حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی دقیق از خودرو متوجه سوخت گازوئیل قاچاق در اتاق بار کامیون شدند.

سرهنگ مقدم گفت: پس از انتقال خودرو به یگان انتظامی و بررسی‌های به عمل آمده مقدار چهار هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش شش میلیارد ریال کشف گردید.

وی در پایان با اشاره به دستگیری متهم افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.