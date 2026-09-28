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یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری الگوی کشت ملی محصولات زراعی پاییزه همزمان با سراسر کشور در ۲۰ شهرستان آذربایجانغربی با هدف ارتقای دانش فنی و مدیریت منابع تولید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،این رویداد با هدف انتقال دانش و فنون نوین کشاورزی در راستای اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری تولید محصولات راهبردی پاییزه از جمله گندم، جو، گلرنگ، کلزا، کاملینا و چغندرقند اجرایی شد.
در این برنامه که با محوریت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و همکاری ادارات ترویج شهرستانها برگزار شد، بسترهای لازم برای جریانسازی اجتماعی و ارتقای سطح دانش کشاورزان پیشرو از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی در مزارع الگویی فراهم آمد.
این کاروان ترویجی با حضور جمعی از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران و کارشناسان بخشهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در ۲۰ شهرستان اجرا شد.
بررسی چالشهای پیشروی کشت پاییزه در ارومیه
در شهرستان ارومیه نیز، این کاروان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در یک واحد بوجاری بذور واقع در روستای «غفار بهی» مستقر شد. در این نشست، متخصصان امر با ارائه سخنرانیهای علمی و فنی، محورهای کلیدی مدیریت مزرعه را برای کشاورزان تشریح کردند.
مباحث مطرح شده در این نشست شامل اهمیت هواشناسی کشاورزی، ضرورت اصلاح الگوی کشت، حفظ و صیانت از منابع پایه تولید، توسعه بیمه محصولات کشاورزی و برنامهریزی برای تهیه و توزیع بهموقع نهادهها از جمله کود شیمیایی و سوخت ماشینآلات کشاورزی بود. همچنین بر لزوم مبارزه اصولی با آفات و بیماریها و بهکارگیری یافتههای جدید در حوزههای «بهزراعی» و «بهنژادی» تأکید شد.
در بخش پایانی این مراسم، مسئولین مربوطه در فضایی تعاملی، به پرسشها، چالشها و مسائل طرح شده توسط کشاورزان پاسخ دادند و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود ارائه کردند.
هدف نهایی این کاروانهای ترویجی، بهرهگیری از دانش روز برای افزایش عملکرد در واحد سطح و پایداری تولید در بخش کشاورزی استان است که نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی ایفا میکند.