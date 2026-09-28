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قیمت برق برای خانوارها و بخش اقتصادی بوسنی و هرزگوین در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است و آمارها همچنین از افزایش قیمت گاز طبیعی در بوسنی و هرزگوین حکایت دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، آمارهای رسمی نشان میدهد: قیمت برق برای خانوارها و بخش اقتصادی بوسنی و هرزگوین در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و خانوارهای با مصرف متوسط، برق را ۶.۵ درصد گرانتر از مدت مشابه سال گذشته خریداری کردهاند.
بر اساس دادههای آژانس آمار بوسنی و هرزگوین، برای خانوارهایی که مصرف سالانه برق آنها بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار کیلووات ساعت است، متوسط قیمت برق بدون مالیات و عوارض در نیمه نخست امسال به ۱۶.۴۰ مارک بوسنی به ازای هر ۱۰۰ کیلووات ساعت رسیده است.
با احتساب همه مالیاتها، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، این رقم به ۱۹.۴۶ مارک برای هر ۱۰۰ کیلووات ساعت افزایش مییابد. قیمت برق این گروه از مشترکان نسبت به ششماهه نخست سال ۲۰۲۵، ۶.۵ درصد افزایش داشته است.
افزایش قیمت برق تنها به مشترکان خانگی محدود نبوده است. برای مصرفکنندگان متوسط بخش اقتصادی و تجاری که سالانه بین ۵۰۰ تا ۲ هزار مگاواتساعت برق مصرف میکنند، قیمتها نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۷.۷ درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت برق برای این گروه از مشترکان، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، ۲۳.۱۹ مارک به ازای هر ۱۰۰ کیلوواتساعت اعلام شده است.
آمارها همچنین از افزایش قیمت گاز طبیعی در بوسنی و هرزگوین حکایت دارد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، متوسط قیمت گاز برای خانوارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۸ درصد افزایش یافت. در بخش غیرخانگی شامل واحدهای اقتصادی، مؤسسات و سایر مصرفکنندگان نیز متوسط قیمت گاز در همین دوره ۲٫۸ درصد افزایش داشته است.