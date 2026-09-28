پخش زنده
امروز: -
نمایش رزمیفرهنگی فتح خون بازسازی عملیات غرورآفرین فتحالمبین در سواحل بندرگز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده سپاه ناحیه بندرگز از بازسازی عملیات غرورآفرین فتحالمبین در قالب نمایش رزمیفرهنگی فتح خون در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه ساعت ۲۰ امشب در ساحل بندرگز برگزار میشود.
سرهنگ اخلی گفت: در هفته دفاع مقدس، این برنامه به ۴۷ سال ایستادگی و حضور مردم بندرگز در برهههای مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران سازندگی اشاره دارد.
وی افزود: در این رویداد تجهیزات و ادوات دفاعی نیز به نمایش درمی آید.