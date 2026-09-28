به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده سپاه ناحیه بندرگز از بازسازی عملیات غرورآفرین فتح‌المبین در قالب نمایش رزمی‌فرهنگی فتح خون در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه ساعت ۲۰ امشب در ساحل بندرگز برگزار می‌شود.

سرهنگ اخلی گفت: در هفته دفاع مقدس، این برنامه به ۴۷ سال ایستادگی و حضور مردم بندرگز در برهه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران سازندگی اشاره دارد.

وی افزود: در این رویداد تجهیزات و ادوات دفاعی نیز به نمایش درمی آید.