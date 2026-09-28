به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، آمادگی دستگاه‌ها و اداره‌های خدمات رسان برای مدیریت بارندگی ها، مهمترین محور این نشست بود.

بخشداران مرکزی و خلیفان، مسئولان ادارات آب و فاضلاب، گاز و برق، هلال احمر، شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مراکز درمانی، گزارشی از عملکرد و برنامه ریزی خود برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده را ارائه کردند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی هم از اجرای طرح بلوک بندی شهرستان‌ها برای مدیریت حوادث خبر داد.

فرماندار ویژه مهاباد هم بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در تمام شرایط بویژه مدیریت بحران تاکید کرد.

در این نشست تاکید شد مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود و پیشگیری، آمادگی، واکنش سریع و بازگشت به شرایط عادی باید به صورت یک زنجیره منسجم دنبال شود.