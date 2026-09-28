ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه لندن پس از آسیب دیدن تجهیزات سیگنالینگ به دلیل آتش‌سوزی، بار دیگر دچار هرج و مرج مسافرتی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای ایندیپندنت نوشت: خدمات راه آهن بین ایستگاه "کلاپهام جانکشن" و ایستگاه "لندن ویکتوریا" ممکن است تا ساعت ۱۶ به وقت محلی به تعویق بیفتد، لغو شود یا تغییر کند علت بروز این شرایط آتش سوزی در نزدیکی ایستگاه کلاپهام جانکشن اعلام شد.

به گفته اپراتور راه‌آهن، این آتش سوزی باعث آسیب به تجهیزات سیگنالینگ در مسیر شد و تعمیرات در حال انجام است. در نتیجه، قطار‌های بین ایستگاه کلاپهام جانکشن و ایستگاه لندن ویکتوریا ممکن است لغو شوند، تا ۶۰ دقیقه به تأخیر بیفتند، تغییر مسیر دهند یا تغییر مسیر دهند.

این شرایط موجب شد سه خط متروی لندن نیز از صبح امروز به وقت محلی با تأخیر مواجه شوند.

این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که به علت حوادث و نقص فنی، حرکت قطار‌ها در انگلیس لغو یا با تاخیر بعضا طولانی مدت انجام می‌شود؛ و ده‌ها هزار مسافر با سرگردانی ناچار به استفاده از مسیر‌های جایگزین هستند.