به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این مجموعه با فعال‌سازی ظرفیت تولیدی خود در حوزه پرورش قارچ خوراکی، زمینه تولید و عرضه محصول به بازار را فراهم کرده است. آغاز برداشت محصول، گامی مؤثر در راستای استمرار فعالیت این واحد تولیدی و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های تعاونی روستایی به شمار می‌رود.

مهدی فضلی رئیس اداره تعاون روستائی شهرستان ارومیه نیز در جریان بازدید از این واحد تولیدی، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در بخش تولید، اظهار داشت: توسعه واحدهای تولیدی و هدایت تعاونی‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا، نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوامع روستایی دارد.

وی تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای متنوع در شرکت‌های تعاونی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون روستایی باشد.