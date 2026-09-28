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در دویست و یازدهمین شب از تجمعات شبانه، مردم مهاباد از موفقیت نیروهای مسلح کشورمان در عملیات شکار زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی گفتند، شکاری که درکنار دیگر پیروزی ها، پرچم کشورمان را هم برافراشتهترکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اجتماع شبانه مردم مهاباد درحالی به ایستگاه شب ۲۱۱ رسید که استمرار این حرکت مردمی، جلوهای از مشارکت آگاهانه و همبستگی مردم این دیار در پاسداشت ارزشها دینی و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی، اعلام کردند که تا آخرین نفس در مسیر ولایت قدم برداشته و حافظ دستاوردهای نظام اسلامی خواهند بود.