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در ششمین نشست شورای اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوعاتی نظیر بررسی آسیبهای اجتماعی، مقابله با کشت مواد مخدر، ضرورت حضور فعالانه مدیران در محلات کم برخوردار و لزوم تکریم اربابرجوع در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به جایگاه مطلوب استان در گزارشهای کشوری شورای اجتماعی، بر ضرورت حضور همیشگی مدیران در این کارگروه تاکید کرد.
یدالله رحمانی همچنین از فرمانداران خواست تا با برخورد قاطع و برنامه ریزی، هرگونه کشت مواد مخدر در مناطق تحت پوشش را بهطور کامل ریشهکن کنند.
محمدی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هم از برنامههایی نظیر برگزاری مسابقات محلهمحور با هدف ایجاد نشاط و برگزاری ماهانه همایشهای پیادهروی در هر شهرستان تأکید کرد.