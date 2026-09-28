در ششمین نشست شورای اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوعاتی نظیر بررسی آسیب‌های اجتماعی، مقابله با کشت مواد مخدر، ضرورت حضور فعالانه مدیران در محلات کم برخوردار و لزوم تکریم ارباب‌رجوع در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به جایگاه مطلوب استان در گزارش‌های کشوری شورای اجتماعی، بر ضرورت حضور همیشگی مدیران در این کارگروه تاکید کرد.

یدالله رحمانی همچنین از فرمانداران خواست تا با برخورد قاطع و برنامه ریزی، هرگونه کشت مواد مخدر در مناطق تحت پوشش را به‌طور کامل ریشه‌کن کنند.

محمدی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هم از برنامه‌هایی نظیر برگزاری مسابقات محله‌محور با هدف ایجاد نشاط و برگزاری ماهانه همایش‌های پیاده‌روی در هر شهرستان تأکید کرد.