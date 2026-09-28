در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان ایثار و شهادت در دره‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آیین تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان ایثار و شهادت گفت: تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت، جلوه‌ای از روشنگری و ترویج فرهنگ مقاومت برای نسل‌های امروز و فرداست تا با جانفشانی و ازخودگذشتگی عزیزانی آشنا شوند که با دست خالی، اما با سلاح ایمان و اتحاد، حماسه‌های بزرگی خلق کردند.

وی افزود: امروز نیز این پیشکسوتان آماده جانفشانی برای دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی هستند.

بر اساس این گزارش، وجود بیش از هشت هزار رزمنده، جانباز و ایثارگر دره‌شهر در هشت سال دفاع مقدس، سندی از بصیرت و ولایتمداری مردم این منطقه در دوران پرافتخار دفاع مقدس است.