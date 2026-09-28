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دوشنبه بازار امیرآباد مهاباد بیش از ۴۰ سال است که محل حضور کاسبان، مردم محلی و تولیدکنندگان محصولات مختلف دامی وکشاورزی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، این بازارهفتگی یکی از مراکز مهم عرضه محصولات کشاورزی، دامی و باغی روستاییان منطقه است و قیمت مناسب و عرضه بدون واسطه کالاها، دلیل اصلی استقبال مردم از این بازار میباشد.
بازار دواب نبض اصلی این بازار است که گرمی خاص خودش را دارد و در قسمت دیگر آن، ادوات کشاورزی بصورت مستقیم به مصرف کنندگان عرضه میشود.
به گفته خسرو مجیدی مسئول بازارهفتگی امیرآباد، گردش مالی این بازار بیش از هفتصد میلیارد ریال برآورد میشود.
بازارهای هفتگی در ایام مختلف هفته هر روز در یکی از شهرهای آذربایجان غربی برگزار میشود.