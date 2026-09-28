به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مسجد جامع مهاباد امروز میزبان مردمی بود که آمده بودند بگویند شهادت، نه پایان راه مجاهدان بلکه آغاز عهدی تازه برای ادامه مسیر آنان است.

از روحانیون و مسئولان تا جوانان، کسبه، دانشگاهیان و خانواده‌های معظم شهدا همه آمده بودند تا با رهبر شهید امت و شهدای اقتدار و جبهه مقاومت تجدید بیعت و بر وحدت و انسجام ملی تأکید کنند.

نام شهید سیدحسن نصرالله هم برای مردم مهاباد با مقاومت، ایستادگی و دفاع از مظلومان گره خورده است.

تأکید بر تداوم راه شهدا با تکیه بر وحدت، ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های دفاع مقدس بود.

تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از جبهه مقاومت و حضور و همراهی آنان به عنوان پشتوانه‌ای برای تداوم این مسیر از دیگر محور‌های آیین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهید نصرالله بود.

این مراسم با یک پیام روشن به پایان رسید؛ راه شهدا ادامه دارد و وحدت و انسجام، مهم‌ترین سرمایه این مسیر است.