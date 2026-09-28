به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس پلیس راهور کردستان در مراسم بهره برداری از این سامانه گفت: هدف از هوشمندسازی ترافیک تنها ثبت تخلفات نیست، بلکه استفاده از داده‌ها برای مدیریت بهتر تردد و افزایش ایمنی شهروندان است

همتی زاده با اشاره به کاهش تصادفات در استان گفت: تصادفات فوتی ۱۱ درصد، تصادفات جرحی ۳۷ درصد و تصادفات خسارتی ۴۲ درصد کاهش داشته است.

رشیدی، شهردار سنندج نیز از طراحی شش پروژه برای مدیریت هوشمند تقاطع‌های همسطح و افزایش تجهیزات نظارتی در شهر خبر داد.