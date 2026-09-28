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رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تصویب بیش از ۲۷۰ طرح سرمایهگذاری خارجی در شش ماه نخست امسال خبر داد.
مهدی حیدری رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: علیرغم جنگ ناجوانمردانهای که به کشور ما تحمیل شد، در حوزه سرمایهگذاری خارجی در شش ماه ابتدای امسال بیش از ۲۷۰ طرح به تصویب رسید و مجوز سرمایهگذاری خارجی برای آنها صادر شد.
وی افزود: بیش از شش جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی برگزار کردیم و در بخش جذب یا به اصطلاح ثبت سرمایه نیز توفیقات خوبی حاصل شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری خارجی، علیرغم فضای حاکم، با توجه به فرصتهای خوبی که در کشور وجود دارد، درخواستهای متعددی از سوی سرمایهگذاران خارجی داریم. طبیعتاً هرچه فضای کشور مناسبتر شود، پروژههای بزرگتر و سرمایهگذاریهای جدیتری انجام خواهد شد؛ اما همین الان هم اعداد و ارقام نسبت به سالهای گذشته مناسب است و در بعضی موارد حتی افزایش قابل توجهی داشتهایم.
حیدری با اشاره به میزان ثبت سرمایهگذاری خارجی گفت: در بخش جذب، تقریباً به اندازه سال گذشته توانستیم ثبت سرمایه داشته باشیم. سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی ثبت شد که یک رکورد در حوزه سرمایهگذاری خارجی بود.
وی همچنین درباره تأمین مالی خارجی اظهار کرد: در این بخش نیز اعداد و ارقام مناسبی از کشورهای مختلف انجام شده و پروژههای جدیتری هم در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه به حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد و گفت: بلافاصله بعد از موضوعی که درباره اختلال ایجادشده برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بهخصوص در امارات، مطرح شد، یک بسته حمایتی برای ایرانیان مقیم امارات فراهم و اطلاعرسانی شد.
وی افزود: تعداد خوبی از این افراد به کشور آمدند و ما نیز یک مسیر سبز برای آنها باز کردیم تا مجوزها با سرعت بیشتری صادر شود. علیرغم اینکه ممکن است این افراد در حال حاضر از نظر اقامت با مسئله مواجه باشند، همچنان آنها را ایرانی مقیم به حساب میآوریم و به عنوان ایرانی مقیم ثبت میکنیم.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم حتی در حوزه مالیاتی نیز مشوقهای جدیتر و جدیدتری برای این افراد در نظر بگیریم.