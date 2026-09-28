قهرمانان و ورزشکاران استان سرافراز اصفهان برای سربلندی ایران عزیز محکم واستوار همراه و پشتیبان کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این ورزشکاران غیور همیشه استوار و با صلابت همراه با دیگر اقشار جامعه برای دفاع از کیان ایران اسلامی در صحنه هستند و این بار در رزمایش بزرگ جان فدایان ایران در اصفهان مثل همیشه اقتدار و اتحاد خود را به رخ استکبار جهانی خواهند کشید.‌

می‌آیند تا نشان دهند این آب و خاک برگرفته از مردان و زنان شجاع و باغیرتی که حاضرن برای دفاع از وطن جان بدهند، اما هرگز خواهند گذاشت دست زورگویان به این آب و خاک برسد.

جامعه بزرگ ورزش استان اصفهان اکنون برای فریاد استکبار ستیزی و نمایش قدرت و اتحاد ایرانیان روز پنجشنبه ۹ مهر در میدان آزادی اصفهان و در رزمایش بزرگ جان فدایان حضور پرشور خواهند داشت.