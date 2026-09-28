همان حس ایثار و گذشتی که سال‌ها پیش در دوران جنگ تحمیلی میان روستاییان جاری بود، در جریان جنگ ۴۰ روزه، در روستای رباط‌شورین همدان دوباره زنده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ در حالی که ۶۰۰ روستای استان همدان در جریان جنگ تحمیلی دفاع مقدس، با اهدای ۳۰ میلیارد تومان کمک، سوابق درخشانی در پشتیبانی از جبهه‌ها داشته است، در جریان جنگ ۴۰ روزه روایت دیگری از ایثار در روستای رباط‌شورین رقم خورد.

در این روستا، آرد‌ها که ماه‌ها پیش به روستا رسیده بودند، در تنور‌های محلی به نانی گرم و تازه تبدیل شدند و به دست رزمندگان رسیدند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، روستاییان این منطقه با استفاده از ۳ تن آرد، موفق شدند ۶ هزار عدد نان پخت کنند و این اقدام، تلاقی دوباره‌ی سنت‌های قدیمی ایثار و نیاز‌های روز جنگ بود.