مسئول توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، با اشاره به پیشرفت فنی سکو‌های بخش خصوصی در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، تأکید کرد که بسیاری از وب‌سرویس‌ها و سرویس‌های استعلامی نهایی شده‌اند، اما فقدان برخی زیرساخت‌های حیاتی در سازمان ثبت اسناد و کوتاهی سایر دستگاه‌های متولی در ارائه مجوزها، مانع از فعالیت رسمی این سکو‌ها شده است.

به گزارش گروه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما ، محمد غلامی، در گفتگوی تلفنی در برنامه میز اقتصاد در تشریح آخرین وضعیت فنی سکوهای بخش خصوصی برای ورود به حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق مصوبات «کارگروه تعامل‌پذیری»، سکوها تمامی وب‌سرویس‌ها و سرویس‌های استعلامی مورد نیاز را پیاده‌سازی کرده‌اند؛ با این حال، در بخش زیرساخت‌های فنی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید فعالانه‌تر عمل می‌کرد تا موانع فعلی برطرف شود.

غلامی در پاسخ به چرایی عدم فعالیت رسمی سکوها توضیح داد: برای مثال، در موضوع «احراز هویت»، سکوها آمادگی لازم را دارند، اما سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت تأییدکننده این احراز هویت را ایجاد نکرده است.

تا زمانی که این زیرساخت از سوی سازمان ثبت مهیا نشود، امکان معرفی رسمی سکوها وجود ندارد.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه صدور مجوز برای سکوها، اظهار داشت: فرایند ارزیابی سکوها در درگاه ملی مجوزها طی شده، اما برخی سرویس‌های کلیدی همچنان ارائه نشده‌اند.

به‌عنوان نمونه، «سرویس استعلام مجوز مشاوران املاک» که باید توسط هیئت عالی نظارت بر اصناف و وزارت صمت ارائه شود، با وجود مکاتبات مکرر ما، همچنان در دسترس نیست.

همچنین «سرویس تبادل اطلاعات مجوز» بین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات نیز همچنان با تأخیر مواجه است.

مسئول توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد به‌عنوان متولی اصلی قانون باید پیگیر این زنجیره باشد، افزود: تا زمانی که مجوزها نهایی نشود، نباید اعلام عمومی انجام شود. اکنون «کاتب» در درگاه‌های سازمان ثبت به‌طور گسترده تبلیغ می‌شود، اما سکوهای دیگر از این حمایت محروم‌اند؛ در حالی که اگر سایر سکوها نیز به‌طور رسمی معرفی شوند، اعتماد مردم و مشاوران املاک برای استفاده از آن‌ها افزایش چشم‌گیری خواهد یافت.

غلامی درباره آمادگی فنی بخش خصوصی تصریح کرد: تست‌های امنیتی و فرایند ارزیابی تعدادی از سکوها با موفقیت انجام شده است.

تنها در چند مورد محدود که سازمان ثبت اسناد آپدیت‌هایی (مانند سرویس‌های اقاله، فسخ و متمم) ارائه کرده بود، سکوها در حال اعمال این تغییرات هستند که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان هفته جاری نهایی خواهد شد.

وی در پایان درباره زمان دقیق آغاز به کار سکوها گفت: جلسات کارگروه ماده ۳ قانون الزام در معاونت راهبردی قوه قضائیه به‌صورت دوهفته‌یک‌بار و جلسات سازمان ثبت به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود. متأسفانه بازه‌های زمانی که پیش از این برای راه‌اندازی اعلام شده بود، محقق نشد.

به همین دلیل از بیان زمان دقیق خودداری می‌کنم؛ چرا که معتقدم مشکل اصلی زمان نیست، بلکه اراده و همت سازمان ثبت برای اعلام عمومی و حمایت از این سکوهاست. سکوها در حال حاضر آماده‌اند و به‌محض وجود اراده کافی، می‌توانند کار خود را آغاز کنند.