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رئیس دانشگاه فرهنگیان استان ایلام از تحصیل ۱۱۰۰ دانشجو معلم در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رمضان پیری» رئیس دانشگاه فرهنگیان ایلام، با اعلام این خبر گفت: ۱۱۰۰ دانشجو معلم در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: این دانشجویان در ۷ رشته تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان استان تحصیل میکنند.
پیری تصریح کرد: تلاش میشود این دانشجو معلمان در سطح علمی بالا آموزش ببینند تا در آینده در مراکز آموزشی استان، در تربیت نسل آیندهساز ایران اسلامی نقش مهمی ایفا کنند.