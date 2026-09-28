به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رمضان پیری» رئیس دانشگاه فرهنگیان ایلام، با اعلام این خبر گفت: ۱۱۰۰ دانشجو معلم در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این دانشجویان در ۷ رشته تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان استان تحصیل می‌کنند.

پیری تصریح کرد: تلاش می‌شود این دانشجو معلمان در سطح علمی بالا آموزش ببینند تا در آینده در مراکز آموزشی استان، در تربیت نسل آینده‌ساز ایران اسلامی نقش مهمی ایفا کنند.