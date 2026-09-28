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در مراسمی در یاسوج از کارکنان ایثارگر صنعت آب و برق استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند همدلی، اتحاد و اراده قوی است گفت: همه ما در هر جایگاه و منصبی باید پای کار نظام و انقلابمان باشیم.
روستایی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز با اشاره به اینکه در دوسال اخیر ۲۱ روستا از نعمت برق پایدار بهرهمند شدند گفت: شبکه برق بیش از ۱۵۵ روستا در استان نیز بهسازی و نوسازی شدند.
رضایی مدیر عامل آبفای استان هم با اشاره به ظرفیت بزرگ ایثارگران در صنعت آب و برق گفت: در جنگهای تحمیلی دوم و سوم، نیروهای صنعت آب و برق شبانه روز پای کار بودند تا لحظهای خللی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.