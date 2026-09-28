سفارت ایران در انگلیس، ادعای ارتباط ایران را با دستگیری پنج مظنون در نزدیکی پایگاه آمریکایی به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در واکنش به ادعا‌های برخی رسانه‌های انگلیسی علیه ایران در بیانیه‌ای نوشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه اخیر برخی افراد و رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر ارتباط دادن ایران به ماجرای دستگیری پنج مظنون در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی «فیرفورد» را قاطعانه رد و به‌شدت محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: انتشار چنین گمانه‌زنی‌های ساختگی، به‌ویژه در پی اقدامات تجاوزکارانه و مجرمانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران، هدفی جز دامن زدن به تبلیغات «ایران‌هراسی» در بریتانیا دنبال نمی‌کند.

سفارت ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر حقوقی مقتضی و لازم جهت صیانت از حقوق و منافع کشور و ملت در واکنش به روایت‌های رسانه‌ای گمراه‌کننده و مخرب، محفوظ می‌دارد.