به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم، گفت: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور ایستادگی کردند، امروز نیز خدمت به مردم، توسعه و آبادانی و تأمین امنیت و رفاه جامعه، عرصه دیگری از خدمتگزاری است.

سردار عسگری جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس نیز با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا گفت: شهدا و خانواده‌های آنان برای امنیت و آرامش جامعه از عزیزترین داشته‌های خود گذشتند و همه دستگاه‌ها باید خود را در قبال این خانواده‌ها مسئول و پاسخگو بدانند.

امیر دولتیاری، جانشین قرارگاه لشکر ۲۸ پیاده کردستان نیز با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح، مردم و دستگاه‌های پشتیبان در دوران دفاع مقدس، از تلاش کارکنان شهرداری سنندج در جریان حوادث و بحران‌ها قدردانی کرد و روحیه ایثار و خدمت را از ویژگی‌های مهم این مجموعه دانست.