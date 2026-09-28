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آیین تجلیل از فرزندان شاهد مجموعه شهرداری با حضور جمعی از مسئولان در مجتمع فرهنگی شهرداری سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم، گفت: همانگونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور ایستادگی کردند، امروز نیز خدمت به مردم، توسعه و آبادانی و تأمین امنیت و رفاه جامعه، عرصه دیگری از خدمتگزاری است.
سردار عسگری جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس نیز با تأکید بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا گفت: شهدا و خانوادههای آنان برای امنیت و آرامش جامعه از عزیزترین داشتههای خود گذشتند و همه دستگاهها باید خود را در قبال این خانوادهها مسئول و پاسخگو بدانند.
امیر دولتیاری، جانشین قرارگاه لشکر ۲۸ پیاده کردستان نیز با اشاره به نقش نیروهای مسلح، مردم و دستگاههای پشتیبان در دوران دفاع مقدس، از تلاش کارکنان شهرداری سنندج در جریان حوادث و بحرانها قدردانی کرد و روحیه ایثار و خدمت را از ویژگیهای مهم این مجموعه دانست.