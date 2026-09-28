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۲۱۲ شب حضور در میدان، پر شور مثل هر شب در اجتماعات شبانه مردم

مردم همچنان پر شور و شعور در اجتماعات شبانه حضور دارند، اتحاد همچنان کلید واژه مشترک هم وطنان در میادین و خیابان‌ها است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۱۷:۱۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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