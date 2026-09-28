به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی رزمایش جان‌فدایان اصفهان نصف‌جهان گفت: تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در سراسر کشور برای شرکت در این رزمایش ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد سهم استان اصفهان یک میلیون جان فدا است.

محمد صافی با اشاره به گستردگی مشارکت مردمی در این رزمایش افزود: فعالان بازار، هنرمندان، دانشجویان، پزشکان، پایگاه‌های بسیج، تشکل‌های غیردولتی، سمن‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی و دانشجویی از جمله گروه‌های حاضر در این اجتماع هستند که قرار است روز پنج شنبه نهم مهرماه با عنوان اجتماع رزمایش جان فدایان اصفهان نصف جهان همراه با شعار ما مردم اصفهانیم جان فدای ایرانیم در مسیر سه کیلومتری میدان آزادی به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شود.

وی با بیان اینکه در مسیر این راهپیمایی موکب‌های فرهنگی با برنامه‌های متنوع وغرفه‌های آموزش نظامی برپاشده است، افزود: با توجه به تغییرات ایجادشده در مسیر حرکت شرکت‌کنندگان، نشست‌های تکمیلی با مسئولان کمیته‌های رزمایش برگزار و تمهیدات لازم برای تسهیل حضور و ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

سخنگوی رزمایش جان‌فدایان اصفهان نصف‌جهان ادامه داد: دوره‌های آموزشی و برنامه‌های ویژه نیز در مسیر‌های تعیین‌شده برای شرکت‌کنندگان اجرا خواهد شد.

صافی با اشاره به مسیر برگزاری رزمایش گفت: حرکت شرکت‌کنندگان از میدان آزادی آغاز می‌شود و در گلستان شهدا پایان می‌یابد و طول این مسیر حدود سه کیلومتر است.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان نیز با اشاره به تدابیر لازم برای مدیریت تردد و جلوگیری از ایجاد اختلال در عبور و مرور شهروندان در محدوده برگزاری رزمایش

گفت: خیابان‌های شیخ صدوق، فرایبورگ، توحید، شهدای صفه، هزار جریب و خیابان‌های منتهی به میدان آزادی در طرح ترافیکی قرار خواهند گرفت.

سرهنگ حمید رضا هیرمندافزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ روز پنج شنبه آغاز می‌شود و پس از نماز مغرب و عشا به اتمام می‌رسد.