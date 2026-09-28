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مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، محدودیتهای بازدارنده بانکی را برای ۴۵ نفر مظنون به پولشویی در بازارهای غیررسمی ارز و طلا اعمال کرد و شمار افراد قرارگرفته در فهرست مظنونان معاملات مشکوک این بازارها به ۲۱۴ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است.
بررسیها نشان میدهد که تمامی این ۴۵ نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
با اقدامات مرکز اطلاعات مالی روند برخورد با تراکنشهای مشکوک شتاب گرفته است؛ بهطوریکه هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شدهاند و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.
توقف خدمات پایه بانکی
با ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.
این اقدام در راستای پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و و اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است.