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به مناسبت هفته دفاع مقدس به نمایندگی از ۱۰۵ عنوان کتاب چاپ شده در کهگیلویه و بویراحمد از ۵ عنوان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این کتابها با موضوعات مختلف فرهنگی و ادبی تألیف و منتشر شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ، در این آیین با اشاره به نقش ادبیات پایداری در انتقال مفاهیم دفاع مقدس گفت: حوزه چاپ و نشر یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در انتقال پیامها و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس بوده است.
درخشان افزود: در کنار حوزههایی مانند سینما، عکس، هنرهای تجسمی، موسیقی و سرود، ادبیات پایداری و حوزه نشر توانستهاند نقش مهمی در ثبت و انتقال فرهنگ دفاع مقدس ایفا کنند.
وی با تأکید بر تداوم این مسیر در عرصه فرهنگ و هنر گفت: مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس در حوزه چاپ و نشر همچنان دنبال خواهد شد و این جریان فرهنگی در روایت و انتقال تجربیات و ارزشهای مقاومت و ایستادگی استمرار خواهد داشت.