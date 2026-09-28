به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این کتاب‌ها با موضوعات مختلف فرهنگی و ادبی تألیف و منتشر شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ، در این آیین با اشاره به نقش ادبیات پایداری در انتقال مفاهیم دفاع مقدس گفت: حوزه چاپ و نشر یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در انتقال پیام‌ها و ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس بوده است.

درخشان افزود: در کنار حوزه‌هایی مانند سینما، عکس، هنر‌های تجسمی، موسیقی و سرود، ادبیات پایداری و حوزه نشر توانسته‌اند نقش مهمی در ثبت و انتقال فرهنگ دفاع مقدس ایفا کنند.

وی با تأکید بر تداوم این مسیر در عرصه فرهنگ و هنر گفت: مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس در حوزه چاپ و نشر همچنان دنبال خواهد شد و این جریان فرهنگی در روایت و انتقال تجربیات و ارزش‌های مقاومت و ایستادگی استمرار خواهد داشت.