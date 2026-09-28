به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از لندن، پلیس انگلیس اعلام کرد: پنج مرد دستگیر شده به دلیل توطئه بمب‌گذاری مشکوک علیه پایگاه نیروی هوایی انگلیس در "فیرفورد"، همگی تبعه این کشور هستند.

پلیس انگلیس افزود: پنج مرد بازداشت شده در اطراف پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد انگلیس همگی اهل لندن‌اند. پلیس مظنونان را اهل محلات "کمدن"، "وست‌مینستر" و "ویلزدن" در لندن‌اند. پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرد که مظنونان پس از تمدید مدت بازداشتشان، روز دوشنبه در بازداشت خواهند ماند.

پنج مرد ۲۳ تا ۲۵ ساله روز یکشنبه پس از کشف سه ون مشکوک در چهارصد متری پایگاه هوایی گلاسترشر، به ظن تروریسم و جرائم مربوط به مواد منفجره دستگیر شدند. "ویکی ایوانز"، معاون کمیسر، تحقیقات را " بسیار پیچیده" توصیف کرد. او گفت: " می‌دانم که این موضوع برای مردم محلی به‌شدت آزاردهنده بوده است، اما می‌خواهم به آن‌ها اطمینان دهم که فعالیت ما به نفع امنیت ملی است، اما مهم‌تر از همه به نفع امنیت خودشان. همچنین می‌خواهم از خدمات اورژانس به خاطر واکنششان، از جمله افسران مسلحی که برای نخستین بار در صحنه حاضر شدند، بدون اینکه بدانند با چه چیزی ممکن است رو‌به‌رو شوند، تشکر کنم. من از سطح گمانه‌زنی‌ها در مورد انگیزه این حادثه و سوالات ژئوپلیتیکی که مطرح می‌شود، کاملاً آگاهم. با این حال، می‌خواهم که در حال حاضر، به پلیس مبارزه با تروریسم فضایی داده شود تا با دقت و وضوح کار کند. "

یک کمربند پلیسی در اطراف پایگاه نیروی هوایی سلطنتی و خانه‌های مسکونی مجاور همچنان برقرار است. پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرد که بازرسان آموزش‌دیده ویژه، صحنه را یک شب بررسی کردند و تحقیقات آن‌ها "منجر به چندین خط تحقیق جدید" شده است.

روزنامه انگلیسی تلگراف که در انتشار مطالب ضد ایرانی و حمایت از صهیونیست‌ها ید طولایی دارد ادعا کرده است که بازرسان معتقدند که ارتباط احتمالی با ایران محتمل‌ترین انگیزه است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) تهدید کرده است که در ماه ژوئیه به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد حمله خواهد کرد. این پایگاه که ارتش آمریکا نیز از آن استفاده می‌کند، میزبان بمب‌افکن‌های آمریکایی است که حملاتی را در خاورمیانه انجام داده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله به تهران استفاده شود، "هدف مشروع" است.

روز دوشنبه، کشاورزی که نخستین بار درباره این حادثه هشدار داده بود، از نحوه واکنش پلیس به این وضعیت اضطراری انتقاد کرد و مدعی شد که تخلیه روستای مجاور از سوی مقامات بیش از چهار ساعت طول کشیده است. این ساکن روستای "ولفورد" (Whelford) که هنگام بازگشت از یک مهمانی به خانه، به‌طور اتفاقی با توطئه‌گران احتمالی مواجه شده بود، اظهار داشت که پلیس در انجام وظیفه خود "کوتاهی کرده است. "

این کشاورز به روزنامه تلگراف» گفت که حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد آن ون‌ها را دیده و در ساعت ۱:۳۶ با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته است. با این حال، او ابراز نگرانی کرد که پلیس برای تضمین امنیت روستاییان اقدام فوری انجام نداده است. او در برنامه "تودی" (Today) در شبکه رادیویی "بی‌بی‌سی ۴" گفت: " پس از تماس من در ساعت ۱:۳۶ بامداد، پلیس از حضور آن سه ون آگاه بود، اما تا ساعت ۶ صبح اقدام به تخلیه روستا نکرد. هیچ‌کس از طرف پلیس با من تماس نگرفت تا در این باره سؤالی بپرسد. به گمانم تمرکز و هوشیاری آنها تماماً معطوف به خودِ آن پایگاه بود و هیچ توجهی به روستای ما نداشتند. آن ون‌ها در فاصله بسیار کمی از خانه‌ها قرار داشتند و ساکنان از ماجرا بی‌خبر بودند؛ تنها کاری که من کردم ارسال پیام در گروه واتس‌اپ روستا بود، به این امید که برخی بیدار باشند و بتوانند از قفل بودن در‌های خانه‌شان اطمینان حاصل کنند". "

صهیونیست‌ها و حامیانشان در انگلیس بار‌ها با اتهام زنی تلاش کردند افکار عمومی را علیه ایران بشورانند و همراهی حکومت انگلیس با امریکا در اقدامات علیه ایران را برای جلب نظر افتکار عمومی توجیه کنند.

در حالی که در موارد گذشته بار‌ها اتهام زنی علیه ایران با تبلیغات فراوان انجام شد، اما پس اینکه آشکا شد این موارد دسیسه بوده و واهی بودن این ادعا‌ها آشکار شد، بدون سر و صدا از کنار موضوع عبور شد تا نتایج دسیسه‌ها همچنان در افکار عمومی بقا داشته باشد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای قویا این اتهامات را رد و اتهام زنی‌ها علیه ایران را محکوم کرد. در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان آمده است گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه اخیر برخی افراد و رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر ارتباط دادن ایران به ماجرای دستگیری پنج مظنون در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سفارت جمهوری اسلامی ایران انتشار چنین گمانه زنی‌های ساختگی، به ویژه در پی اقدامات تجاوزکارانه و مجرمانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران، هدفی جز دامن زدن به تبلیغات "ایران‌هراسی" را در بریتانیا دنبال نمی‌کند.

جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر حقوقی مقتضی و لازم جهت صیانت از حقوق و منافع کشور و ملت در واکنش به روایت‌های رسانه‌ای گمراه‌کننده و مخرب، محفوظ می‌دارد. "