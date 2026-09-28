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سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوزستان

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان خوزستان با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز، از کارگرام مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان عیادت کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۱۷:۰۲
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برچسب ها: وزیر کار و تعاون ، احمد میدری ، استان خوزستان
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