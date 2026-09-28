سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوزستان

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان خوزستان با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز، از کارگرام مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان عیادت کرد.