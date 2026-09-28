تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت مخابرات ایران با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش شبکه فیبر نوری و ارتقای خدمات فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهم‌نامه با امضای حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمد جعفرپور، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با حضور معاونان و مدیران دو مجموعه در محل دبیرخانه شورایعالی منعقد شد.

توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورت حرکت مناطق آزاد به سوی نسل هفتم

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به تحولات مناطق آزاد در جهان گفت: مناطق آزاد در سطح بین‌المللی به سمت الگو‌های نسل هفتم حرکت کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین الزامات این نسل، توسعه اقتصاد دیجیتال است.

حسین فروزان افزود: اقتصاد دیجیتال ارتباط مستقیمی با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اینترنتی و فناوری‌های نوین دارد و امیدواریم با همکاری شرکت مخابرات ایران، زمینه توسعه این زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر در مناطق آزاد کشور فراهم شود.

فروزان ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه از دو جنبه فنی و اقتصادی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مؤثر در مناطق آزاد کشور باشد و نتایج آن به ارتقای خدمات، توسعه منطقه‌ای و افزایش رفاه مردم منجر شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه که در تدوین و آماده‌سازی این تفاهم‌نامه مشارکت داشتند، گفت: امیدواریم امضای این تفاهم‌نامه منشأ خیر و برکت برای مردم و مناطق آزاد کشور باشد و با همکاری طرفین، مفاد آن در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصاد دیجیتال به مرحله اجرا برسد.

هدف‌گذاری برای پوشش صددرصدی فیبر نوری در مناطق آزاد

عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، از آمادگی کامل این شرکت برای توسعه شبکه فیبر نوری در این مناطق خبر داد.

محمد جعفرپور گفت: هدف این است که با تبدیل تفاهم‌نامه‌های مشترک به قرارداد‌های عملیاتی، در آینده شاهد مناطق آزاد با پوشش صددرصدی مبتنی بر فیبر نوری باشیم.

جعفرپور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده توسعه‌ای و اقتصادی مناطق آزاد افزود: امروز توسعه بسیاری از صنایع و کسب‌وکار‌ها به ارتباطات، فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی گره خورده است و از این منظر، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شتاب‌بخشی به رشد و توسعه اقتصادی مناطق آزاد داشته باشد.

وی گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد‌های بزرگ به یکی از ارکان اصلی فعالیت صنایع، کسب‌وکار‌ها و مجموعه‌های اقتصادی تبدیل شده است و رویکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این حوزه می‌تواند زمینه تسریع توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق آزاد کشور را فراهم کند.

مهاجرت شبکه مسی به فیبر نوری در یک برنامه پنج‌ساله

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه به اجرای پروژه ملی «سوآپ» یا مهاجرت شبکه از کابل مسی به فیبر نوری اشاره کرد و افزود: شرکت مخابرات ایران این طرح را به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی خود در سراسر کشور دنبال می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بنا داریم طی یک دوره پنج‌ساله مهاجرت شبکه در مناطق شهری کشور را به انجام برسانیم.

جعفرپور با بیان اینکه اجرای این پروژه در تمامی استان‌های کشور با جدیت در حال پیگیری است، از رشد قابل‌توجه اتصالات فیبر نوری خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای پروژه تاکنون، تعداد اتصالات فیبر نوری در کشور از حدود ۴۰۰ هزار اتصال به مرز ۲ میلیون اتصال رسیده است.

تأمین ۷۵ درصد تجهیزات پروژه از تولیدات داخلی

وی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این پروژه ملی را اتکای گسترده به توان تولید داخل عنوان کرد و افزود: بخش عمده تجهیزات مورد استفاده در داخل کشور تولید می‌شود و در مجموع حدود ۷۵ درصد تجهیزات مورد نیاز این پروژه بزرگ ملی از تولیدات داخلی تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به استقرار تعدادی از تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی در مناطق آزاد گفت: با توجه به حجم نیازمندی‌های پروژه توسعه فیبر نوری، ظرفیت مناسبی برای توسعه واحد‌های موجود و شکل‌گیری مجموعه‌های تولیدی جدید در مناطق آزاد وجود دارد؛ بنابراین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند علاوه بر آثار مستقیم ارتباطی، زمینه‌ساز گسترش تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط در این مناطق نیز باشد.

آموزش، سلامت و صنعت؛ سه محور توسعه فیبر نوری

جعفرپور همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شهرک‌های صنعتی را از دیگر برنامه‌های شرکت مخابرات ایران برشمرد و افزود: در مراسم افتتاح این پروژه در چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴، رئیس محترم جمهور بر توسعه ارتباطات در سه حوزه مهم آموزش، سلامت و صنایع و مجموعه‌های تولیدی تأکید کردند.

وی افزود: بر همین اساس، اتصال مدارس و مراکز آموزشی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی حوزه سلامت و گسترش شبکه فیبر نوری در صنایع و شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است و مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خود می‌توانند در این زمینه نقش پررنگی ایفا کنند.

حرکت به سمت مناطق آزاد با پوشش کامل فیبر نوری

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با مدیریت و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری سازمان‌های مناطق آزاد، امیدواریم در آینده شاهد شکل‌گیری مناطق آزاد با پوشش صددرصدی مبتنی بر فیبر نوری باشیم.

جعفرپور در پایان با اعلام آمادگی کامل شرکت مخابرات ایران برای تحقق این هدف افزود: برای شرکت مخابرات ایران باعث افتخار است که با توسعه این همکاری مشترک، در مسیر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مناطق آزاد کشور گام بردارد و بستر لازم برای توسعه صنایع، کسب‌وکار‌ها و اقتصاد دیجیتال در این مناطق را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه در ۱۲ ماده و یک تبصره به منظور ارائه و توسعه خدمات مخابراتی، اینترنت پرسرعت، دیتا، فیبر‌نوری، خدمات امنیت شبکه و سایر سرویس‌های به‌روز ارتباطی و فناوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تنظیم و به امضای طرفین رسید.