به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانبازان اصفهانی که در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مرکز فرهنگی، توانبخشی جانبازان شهید مطهری اصفهان گرد هم آمده بودند اعلام کردند حضورشان در این رزمایش که پنج شنبه، نهم مهر ساعت ۱۴ از میدان آزادی به سمت گلستان شهدا برگزار می‌شود، ادامه همان عهدی است که سال‌ها پیش در دفاع از میهن بسته‌اند و همچنان به عنوان یک جان فدا پای همان عهد، پیرو رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

استان اصفهان با ۵۵ هزار و ۵۰۰ جانباز، سهم هشت درصدی از آمار کشوری دارد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان