مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت:با اجرای طرح‌های ویژه نوسازی و بهسازی مسکن، ۷۵ درصد از واحدهای روستایی شهرستان خدابنده مقاوم‌سازی شد؛ همچنین ۴۰ میلیارد ریال اعتبار حمایتی جدید برای تداوم این روند اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمحمد موسوی افزود: طرح هادی در ۸۰ درصد از روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان، معادل ۱۴۶ روستا اجرا شده که این اقدامات شامل زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی بوده است.

وی گفت: در حوزه ایمن‌سازی روستا‌ها نیز، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی ۲۸ روستا در برابر خطر سیلاب و ریزش خاک انجام شده است.

به گفته خواجه‌ای، ۷۵ درصد از واحدهای مسکونی روستایی شهرستان خدابنده از طریق پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و طرح‌های مرتبط با مسکن محرومان مقاوم‌سازی شده است.

خواجه ای افزود: همچنین ۴۰ میلیارد ریال اعتبار علاوه بر تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای حمایت از مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی شهرستان خدابنده اختصاص یافت.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات شاخص بنیاد مسکن شهرستان، تهیه نقشه تفکیکی برای ۱۱۷ روستای بالای ۲۰ خانوار و تمامی شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت شهرستان با هدف صدور اسناد مالکیت بوده که در نتیجه آن، تاکنون ۱۸ هزار و ۵۸۶ جلد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک صادر و به مالکان تحویل شده است.

خواجه ای با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم، افزود: با ساماندهی فرآیند تأمین و مصرف قیر، تلاش می‌شود سهم بیشتری از آسفالت به معابر روستایی اختصاص یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «خانه امید» ویژه دهک‌های درآمدی یک تا چهار خبر داد و گفت: با تأمین زمین، زمینه ساخت مسکن مناسب برای خانوار‌های کم‌برخوردار فراهم خواهد شد.