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در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کردستان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حج و زیارت استان کردستان از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تجلیل و سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان معرفی شد.
سجاد رحمانی در این مراسم بر تقویت ارتباط با کارگزاران و پیگیری مسائل دفاتر زیارتی استان تأکید کرد و گفت: در آغاز فعالیت خود در این مسئولیت، جلساتی با کارگزاران حوزه زیارت برگزار کرده و تلاش خواهد شد مسیر طیشده با جدیت ادامه پیدا کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت و تجربه کارگزاران، یکی از محورهای مهم فعالیت مدیریت جدید خواهد بود و دیدگاههای فعالان این حوزه در برنامهریزیهای آینده مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل جدید حج و زیارت استان ادامه داد: در نخستین فرصت از دفاتر خدمات زیارتی استان بازدید خواهد شد تا ضمن آشنایی مستقیم با ظرفیتها و مسائل موجود، نقطهنظرات مدیران این دفاتر نیز در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار گیرد.
رحمانی تقویت روند خدمترسانی به زائران و استفاده از ظرفیت موجود در استان را هدف مدیریت جدید عنوان کرد.
در پایان مراسم، از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تقدیر سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کردستان معرفی شد.