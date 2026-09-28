به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حج و زیارت استان کردستان از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تجلیل و سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان معرفی شد.

سجاد رحمانی در این مراسم بر تقویت ارتباط با کارگزاران و پیگیری مسائل دفاتر زیارتی استان تأکید کرد و گفت: در آغاز فعالیت خود در این مسئولیت، جلساتی با کارگزاران حوزه زیارت برگزار کرده و تلاش خواهد شد مسیر طی‌شده با جدیت ادامه پیدا کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت و تجربه کارگزاران، یکی از محور‌های مهم فعالیت مدیریت جدید خواهد بود و دیدگاه‌های فعالان این حوزه در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل جدید حج و زیارت استان ادامه داد: در نخستین فرصت از دفاتر خدمات زیارتی استان بازدید خواهد شد تا ضمن آشنایی مستقیم با ظرفیت‌ها و مسائل موجود، نقطه‌نظرات مدیران این دفاتر نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی تقویت روند خدمت‌رسانی به زائران و استفاده از ظرفیت موجود در استان را هدف مدیریت جدید عنوان کرد.

در پایان مراسم، از خدمات چهار ساله کاوه شیرزادی تقدیر سجاد رحمانی به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کردستان معرفی شد.