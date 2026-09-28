مسابقه ملی و بین‌المللی نقاشی «سورنا» با مشارکت پیامرسان آیگپ و سایر نهاد‌ها از جمله حوزه هنری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجموعه گردشگری عباس آباد شهرداری تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این رویداد فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان می‌توانند برداشت و نگاه خود را به موضوعاتی همچون «ایران، داستان‌ها و اسطوره‌های ایرانی، فرهنگ و میراث ملی، نوروز و یلدا، ایستادگی، امید و آینده» در قالب نقاشی به تصویر بکشند. همچنین موضوع کودکان شهید میناب نیز در میان محور‌های این مسابقه قرار دارد.

مسابقه «سورنا» تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، زمینه‌ای برای ارتباط نسل جدید با مفاهیم هویتی و فرهنگی ایران و شکل‌گیری گفت‌وگویی میان کودکان و نوجوانان از ایران و دیگر کشور‌ها فراهم کند.

مشارکت پیامرسان بومی آیگپ در برگزاری مسابقه «سورنا» در راستای رویکرد این مجموعه برای حضور و همراهی با رویداد‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی است. آیگپ در کنار فعالیت خود به‌عنوان یک پلتفرم ارتباطی و خدمات دیجیتال، مشارکت در رویداد‌هایی را دنبال می‌کند که به تقویت سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی، حمایت از استعداد‌های نسل جدید و توسعه ارتباط با جامعه کمک می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از شرایط شرکت، محور‌های مسابقه و نحوه ارسال آثار، دسترسی به کانال‌های اطلاع رسانی با مراجعه به اپلیکیشن آیگپ، از بخش «خدمات» برروی «مسابقه نقاشی سورنا» کلیک کنند.