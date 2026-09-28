در مراسمی که به همت حوزه هنری استان ایلام برگزار شد، از ۳۰ هنرمند فعال در عرصه جنگ رمضان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این مراسم با هدف قدردانی از هنرمندانی برگزار شد که در طول سال‌ها، با هنر خود روایتی ماندگار از دفاع مقدس ساخته‌اند.

در میان تجلیل‌شدگان، هنرمندان، عکاسان، بازیگران و کاریکاتوریست‌هایی حضور داشتند که تماشاگر و در عین حال روایت‌گر حماسه‌های دفاع مقدس بوده‌اند.

این تجلیل، تنها یک مراسم ساده نبود؛ بلکه پیامی به تمام هنرمندان بود که هنرشان، نگهبان حافظه این ملت است.

تا زمانی که قلمی هست و دوربین‌هایی که حقیقت را می‌بینند، صدای دفاع مقدس در ایلام و ایران هرگز خاموش نخواهد شد.