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همزمان با برگزاری رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه»، نشست مشترک بررسی جزئیات تفاهمنامه تولید مشترک فیلم میان ایران و روسیه با حضور مسئولان سینمایی دو کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما به روسیه، رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور، همراه با مدیران این سازمان و گروهی از فیلمسازان ایرانی، با مدیران دولتی سینمایی روسیه و تهیهکنندگان فیلم این کشور دیدار و گفتوگو کردند.
شرکتکنندگان در این نشست، توافقنامه امضاشده میان دو کشور در حوزه تولیدات مشترک سینمایی را بررسی کردند و برای پیشبرد عملیاتی آن، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک را مطرح کردند.
این نشست در حالی برگزار میشود که سند تولیدات مشترک سینمایی ایران و روسیه که پیگیری آن بیش از هشت سال به طول انجامیده بود، در جریان هفته فرهنگی ایران در روسیه به امضای وزرای فرهنگ دو کشور رسیده است.
رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه» از دوم تا چهاردهم مهرماه در شهرهای مسکو، سنپترزبورگ، کازان و آستراخان در حال برگزاری است.