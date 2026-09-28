با محوریت گندم، جو، کلزا، کاملینا، گلرنگ، ذرت و چغندرقند؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یازدهمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی همزمان با سراسر کشور در شهرستان‌های استان و اراک برگزار شد.

این کاروان با محوریت الگوی کشت پاییزه از جمله گندم، جو، کلزا، کاملینا، گلرنگ، ذرت و چغندرقند امروز همزمان با شهرستان‌های استان در اراک برگزار شد.

حمیدرضا کتان فروش رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه این سازمان در افزایش بهره وری تکالیف قانونی دارد که در برنامه هفتم باید اجرا شود، گفت: الگوی کشت در سطح استان بایستی اجرا کنیم و از نهاده‌ها و منابع پایه آب و خاکی که در اختیار داریم و همچنین نهاده‌های تولیدی از جمله بذر، کود‌های شیمیایی و سُمومی که مورد استفاده بهره برداران قرار می‌گیرد به نحو بهینه و مطلوب استفاده شود تا با حفظ منابع پایه حداکثر عملکرد را داشته باشیم.

مدیر هماهنگی ترویجی کشاورزی جهادکشاورزی استان هم گفت: این کاروان با محوریت الگوی کشت محصولات پاییزه از جمله گندم، جو، کاملینا، گلرنگ، ذرت و چغندرقند و با هدف افزایش بهره‌وری و تولید و انتقال دستاورد‌ها و یافته‌های جدید بخش کشاورزی در محصولات به کشاورزان و بهره برداران پیشرو و آشنایی با ظرفیت‌ها و خدمات بخش کشاورزی برگزار شد.

زهرا شریفی افزود: ارتباط موثر بین ترویج، تحقیق و بخش اجرا و همچنین معرفی سیاست‌ها و برنامه‌های الگوی کشت به کشاورزان از دیگر اهداف برگزاری کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت است.

علی اکبر داودی راد رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هم گفت: برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باید بدنبال ارقام متناسب با شرایط اقلیم هر منطقه باشیم تا هم تولید را افزایش دهیم و هم محصولات از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی ملی کشت فرصتی استراتژیک برای انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی و ارائه توصیه‌های کاربردی به کشاورزان فراهم می‌کند.