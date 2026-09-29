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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان: بیش از ۹ تن کالای غیربهداشتی بدون مجوز و تاییدیه وزارت بهداشت، با نظارت کارشناسان در استان اصفهان امحا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: مرحله دوم امحای کالاهای غیربهداشتی بدون مجوز و تاییدیه وزارت بهداشت و تاریخ مصرف گذشته خارجی قاچاق در کمتر از یک ماه با همکاری سازمان اموال تملیکی اجرا شد.
حسین ایزدی افزود: صدور به موقع آرای پروندههای مربوط به کشف قاچاق و کاهش مدت زمان تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده در استان که در انبارها نگهداری میشد، در دستورکار قرار گرفته و تا امروز با موفقیت اجرا شده است.
وی ادامه داد: در این مرحله نیز چهار کامیون خاور و در مجموع بیش از ۹ تن کالا، پس از صدور رای قطعی با نظارت کارشناسان مربوط امحا و انبارها از وجود این کالاها پاکسازی شد.