مدیرکل تعزیرات حکومتی استان: بیش از ۹ تن کالای غیربهداشتی بدون مجوز و تاییدیه وزارت بهداشت، با نظارت کارشناسان در استان اصفهان امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: مرحله دوم امحای کالا‌های غیربهداشتی بدون مجوز و تاییدیه وزارت بهداشت و تاریخ مصرف گذشته خارجی قاچاق در کمتر از یک ماه با همکاری سازمان اموال تملیکی اجرا شد.

حسین ایزدی افزود: صدور به موقع آرای پرونده‌های مربوط به کشف قاچاق و کاهش مدت زمان تعیین تکلیف کالا‌های ضبط شده در استان که در انبار‌ها نگهداری می‌شد، در دستورکار قرار گرفته و تا امروز با موفقیت اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این مرحله نیز چهار کامیون خاور و در مجموع بیش از ۹ تن کالا، پس از صدور رای قطعی با نظارت کارشناسان مربوط امحا و انبار‌ها از وجود این کالا‌ها پاکسازی شد.