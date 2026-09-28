۲۱ زن آتش‌نشان به مناسبت هفته ایمنی و آتش‌نشانی وارد برنامه عملیاتی این سازمان می شوند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد در صد و نود و یکمین جلسه شورا گفت: فعالیت بانوان آتش‌نشان از نیاز‌های جامعه است و این موضوع باید توسعه یابد.

فاطمه سلیمی افزود: ۵۰ درصد جامعه زنان بانوان هستند و باید نیاز‌های این جمعیت رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: امسال ۱۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شهرداری فروخته شد و این اعتبار در حساب شهرداری برای اجرای طرح‌های مختلف وجود دارد.

مهدی ناصحی افزود: کمیسیون‌های تخصصی باید پیگیر تزریق این اعتبار به طرح‌های عمرانی باشند تا عقب‌ماندگی در این بخش جبران شود.

وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: چند روز قبل یکی از یادگاران مخلص دفاع مقدس «حاج حسین ظریفی» در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و امنیت مردم در جنوب شرق کشور ناجوانمردانه به شهادت رسید.

وی تاکید کرد: ادامه مسیر شهدا رمز پیروزی در دوران‌های مختلف است و باید این مسیر ادامه یابد، ملت ایران در انتقام خون امام خود کوتاه نمی‌آید.

مدیر کل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تبعات جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل همه جغرافیای کشور را درگیر کرده است.

حسینعلی یوسفعلی زاده افزود: تعداد شهدای هفت سال دفاع مقدس در خراسان بزرگ بیش از ۲۴ هزار شهید بود و خراسان همیشه در وسط میدان نقش‌آفرین است.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس و مقاومت سرآغاز حذف روند تحقیر ملی ایران بود. دشمنان حدود ۲۰۰ سال با اشغال سرزمین و تبانی با حکام مزدور صفت ایران را تجزیه کرده بودند، اما از دفاع مقدس و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی این روند تحقیر به روند عزت و قدرت یابی تبدیل شد.

راوی دفاع مقدس ادامه داد: دفاع مقدس مظهر انتخاب راهبرد جهاد و مقاومت در راه خداست. دفاع مقدس مبنای جدایی حق از باطل و خالص از ناخالصی‌ها است و منجر به خیزش ملی و بین‌المللی در دفاع از اسلام شده است.

لزوم حمایت از تجمعات شبانه

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: تجمعات شبانه مردمی امروز به حماسه ملی تبدیل شده و شرکت در این تجمعات برای همه تکلیف است.

خلیل موحدی افزود: در مدیریت شهری باید تمام شرایط برای باقیمانده مردم در میادین فراهم شود و سنگ‌اندازی در این مسیر حمایت از کودتا است. همه مدیران مکلف هستند تسهیلات لازم برای حضور مردم در این تجمعات را فراهم کنند.

وی با اشاره به صدور حکم از سوی قوه قضاییه برای نشر اکاذیب از سوی یک نماینده مجلس اظهار کرد: این اقدام قابل تقدیر است، اما اینگونه برخورد‌های قاطع باید با مفسدان اقتصادی و مخلان امنیت روانی و حقوق مردم نیز صورت گیرد تا مردم احساس نکنند عدالت سلیقه‌ای اجرا می‌شود.