به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جواد سلطانی کاظمی با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی استان در سال زراعی گذشته گفت: تولید گندم، شلتوک، چغندرقند و ذرت حدود ۲ میلیون تُن افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش تولید حاصل تلاش مجموعه کارکنان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی است و با توجه به پیش‌بینی افزایش تولید نیشکر، انتظار می‌رود مجموع تولیدات کشاورزی خوزستان در سال زراعی جاری از ۱۹ میلیون تُن فراتر رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ضرورت ارائه آمار دقیق و مستند تأکید کرد و گفت: با وجود نوسان آمار تولید و عبور آن در برخی موارد از ۱۷.۵ میلیون تُن، گزارش‌های رسمی باید بر اساس ارقام دقیق و مستند ارائه شود.

سلطانی کاظمی اجرای برنامه کاهش خلأ عملکرد، توجه به کشت پس از برداشت شلتوک و افزایش بهره‌وری آب را از اولویت‌های بخش کشاورزی استان برشمرد و افزود: اجرای این برنامه‌ها نقش مهمی در افزایش تولید و حفظ امنیت غذایی خوزستان دارد.

وی ادامه داد: برنامه کاهش خلأ عملکرد تهیه و به شهرستان‌ها ابلاغ شده است و بر اساس آن، توصیه‌های فنی و عملیات اجرایی به‌صورت مستمر در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط اقلیمی استان بیان کرد: با توجه به مباحث مرتبط با پدیده ال‌نینو، توصیه‌های فنی متناسب با شرایط جوی باید به‌صورت مستمر به شهرستان‌ها ارسال و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی درباره سطح زیرکشت شلتوک در خوزستان گفت: حدود ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت شلتوک اختصاص دارد و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کشت گندم خوزستان نیز در اراضی پس از برداشت شلتوک انجام می‌شود.

سلطانی کاظمی تأکید کرد: با توجه به اهمیت کشت گندم پس از شلتوک، مراکز تحقیقاتی باید از هم‌اکنون نسخه فنی متناسب با شرایط این اراضی را تهیه و برای اجرا به شهرستان‌ها ابلاغ کنند.

وی افزود: کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان موظف شده‌اند آخرین دستورالعمل‌های فنی متناسب با شرایط جوی و اقلیمی استان را تهیه و در اختیار بهره‌برداران قرار دهند تا از کاهش عملکرد در اراضی پس از برداشت شلتوک جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین درباره ثبت اطلاعات محصولات در سامانه پهنه‌بندی تصریح کرد: ثبت اطلاعات در این سامانه حاصل تلاش کارشناسان و یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سازمان در حوزه پایش تولید است و باید اطلاعات آن به‌صورت مستمر تکمیل و به‌روزرسانی شود.

خوزستان با تولید سالانه حدود ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، حدود ۱۴ درصد از کل تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.