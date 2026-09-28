سهم ماندگار شهر حبیب آباد با تقدیم ۹۴ شهید در دوران هشت سال دفاع مقدس، با پشتیبانی و حمایت مردم این دیار و اجتماعات شبانه همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در یادواره شهدای شهر حبیب آباد و اجتماع مردمی گفت: اجتماع‌های شبانه فرصتی برای مرور ایستادگی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر تمام دنیای استکبار است.

سردار حسن امینی هرندی افزود: تقابل جمهوری اسلامی ایران با استکبار جهانی به امروز مربوط نمی‌شود و دشمن دهه‌های گذشته تلاش کرده است با تحریم، کودتا، فشار سیاسی، فشار اقتصادی و عملیات روانی، مردم از صحنه خارج شوند.

وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش می‌کند با جنگ شناختی و فشار اقتصادی، انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد هیجان کاذب، مردم را مقابل نظام قرار دهد و در چنین شرایطی باید درخصوص عملیات رسانه‌ای دشمن هوشیارانه عمل کرد.

سردار امینی گفت: مردم شهرحبیب آباد با تقدیم ۹۴ شهید، سهم ماندگاری در دفاع از انقلاب داشته‌اند و با ارسال آذوقه و امکانات به جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس همراه و همدل بوده و امروز نیز در جنگ‌های اخیر، پشتیبانی خود را از جبهه حق ادامه داده‌اند.

فرمانده لشکر مقدس ۱۴ امام حسین (ع) گفت: مردم باید مراقب باشند دشمن در کمین است و با حفظ حضور میدانی و وحدت و هوشیاری نشان دهند که همچنان پای آرمان‌های امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی و شهدا ایستاده‌اند.