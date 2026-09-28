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آیین روز پرچم و اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاههای آذربایجان غربی از جمله در دانشگاه دارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین روز پرچم و اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاههای آذربایجان غربی از جمله در دانشگاه دارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.
این آیین همزمان با بازگشایی دانشگاههای سراسر کشور در تمام دانشگاههای آذربایجان غربی نیز برگزار شد.
در این آیین دانشجویان و اساتید دانشگاه با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اعتلای این پرچم مقدس تاکید کردند.