آیین روز پرچم و اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌های آذربایجان غربی از جمله در دانشگاه دارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین روز پرچم و اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌های آذربایجان غربی از جمله در دانشگاه دارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.

این آیین همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های سراسر کشور در تمام دانشگاه‌های آذربایجان غربی نیز برگزار شد.

در این آیین دانشجویان و اساتید دانشگاه با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اعتلای این پرچم مقدس تاکید کردند.