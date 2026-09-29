امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

آتش‌نشان‌ها؛ روایت زندگی از ایستگاه تا مأموریت

روایت زندگی آتش‌نشان‌ها از لحظات آرام در ایستگاه تا حضور در صحنه‌های حادثه؛ روز‌هایی که آماده‌باش، تمرین و انتظار برای مأموریت با دقایق پرالتهاب امدادرسانی و نجات جان انسان‌ها گره می‌خورد.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ - ۰۶:۰۰
خبرهای مرتبط

آتش‌سوزی در میدان قیام تهران

بدون تعارف با آتش نشان فداکار

ساختمان‌های بحرانی در بازار تهران زیر ذره‌بین ایمنی

برچسب ها: اتش نشان ، ایستگاه ، خوزستان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 