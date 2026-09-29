روایت زندگی آتش‌نشان‌ها از لحظات آرام در ایستگاه تا حضور در صحنه‌های حادثه؛ روز‌هایی که آماده‌باش، تمرین و انتظار برای مأموریت با دقایق پرالتهاب امدادرسانی و نجات جان انسان‌ها گره می‌خورد.

عکاس : ابراهیم جرفی