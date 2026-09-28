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کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان، تغذیه متعادل را از عوامل مهم سلامت سالمندان دانست و بر استفاده از مواد غذایی ساده و در دسترس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با گرامیداشت هفته ملی سالمندان گفت: افزایش طول عمر زمانی میتواند با کیفیت مطلوب زندگی همراه باشد که سالمندان در کنار مراقبتهای پزشکی و فعالیت بدنی، از الگوی غذایی متعادل و متناسب با نیازهای این دوران برخوردار باشند.
زهرا باقری افزود: در دوران سالمندی معمولاً نیاز بدن به انرژی کاهش مییابد، اما نیاز به مواد مغذی همچنان پابرجاست؛ بنابراین کیفیت غذا اهمیت بیشتری پیدا میکند و سالمندان باید حتی با مصرف حجم کمتر غذا، مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنند.
وی دریافت کافی پروتئین، کلسیم، ویتامینها، فیبر و مایعات را از اصول مهم تغذیه در سالمندی عنوان کرد و گفت: در مقابل، مصرف نمک، قند و چربی باید کنترل شود.
تغذیه سالم لزوماً گران نیست
باقری ادامه داد: تغذیه سالم الزاماً به معنای خرید مواد غذایی گرانقیمت نیست و میتوان با استفاده صحیح از مواد غذایی ساده، بومی، فصلی و در دسترس، برنامه غذایی با ارزش تغذیهای مناسب تهیه کرد.
وی یکی از نگرانیهای مهم دوران سالمندی را دریافت ناکافی پروتئین دانست و افزود: پروتئین نقش مهمی در حفظ توده عضلانی و عملکرد مطلوب بدن دارد، اما برای تأمین آن لزوماً استفاده از گوشت قرمز گرانقیمت ضروری نیست.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: تخممرغ، عدس، لوبیا، نخود، لپه و ماش از گزینههای اقتصادی و در دسترس برای تأمین پروتئین هستند و ترکیب حبوبات با غلاتی مانند نان و برنج نیز میتواند کیفیت پروتئین وعده غذایی را بهبود دهد.
وی افزود: خانوادهها میتوانند غذاهایی مانند عدسی، خوراک لوبیا، آش حبوبات، عدسپلو، خوراک نخود و انواع سوپهای حاوی حبوبات و تخممرغ را در برنامه غذایی سالمندان قرار دهند.
توصیه درباره مصرف تخممرغ
باقری درباره مصرف تخممرغ در دوران سالمندی گفت: برای افراد عادی بدون مشکل، مصرف روزانه یک عدد تخممرغ کامل عنوان شده است؛ با این حال برای افراد مبتلا به بیماریهای قلبی ـ عروقی توصیه میشود مصرف تخممرغ کامل به حداکثر ۲ عدد در هفته محدود شود.
وی ادامه داد: مصرف بیشتر سفیده تخممرغ نیز مشکلی برای سلامت ایجاد نمیکند، اما این توصیهها برای سالمندان سالم و بر اساس شرایط عمومی تغذیهای است و سالمندانی که به بیماریهایی مانند بیماریهای کلیوی، دیابت یا سایر بیماریهای زمینهای مبتلا هستند، باید مقدار و نوع مواد غذایی را متناسب با شرایط خود و زیر نظر پزشک و مشاور تغذیه دریافت کنند.
لبنیات ساده و کمچرب؛ انتخابی اقتصادی
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت لبنیات در دوران سالمندی گفت: شیر و ماست ساده و کمچرب میتوانند به تأمین کلسیم و پروتئین مورد نیاز بدن کمک کنند و نیازی به جایگزین کردن محصولات گرانتر نیست.
میوه و سبزی فصلی در سفره سالمندان
وی با توصیه به استفاده از میوهها و سبزیهای فصلی و بومی افزود: برای تأمین نیازهای تغذیهای سالمندان لزوماً نیازی به خرید میوههای گرانقیمت یا خارج از فصل نیست.
باقری گفت: میوههایی مانند سیب، پرتقال و نارنگی و سبزیهایی مانند هویج، کلم، کدو، گوجهفرنگی و سبزیهای برگسبز، بسته به فصل و شرایط فرد، میتوانند در برنامه غذایی سالمندان قرار گیرند و به تأمین فیبر و ریزمغذیهای مورد نیاز بدن کمک کنند.
مشکل جویدن و بلع، دلیل حذف میوه و سبزی نیست
وی ادامه داد: در سالمندانی که با مشکل جویدن یا بلع مواجه هستند نیز لازم نیست میوه و سبزی از برنامه غذایی حذف شود، بلکه میتوان بافت مواد غذایی را متناسب با توانایی فرد تغییر داد.
باقری افزود: استفاده از سبزیجات در سوپ و آش، تهیه غذاهای نرم و استفاده از میوههای نرمتر میتواند به دریافت بهتر مواد مغذی کمک کند.
سالمندان منتظر تشنگی نمانند
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان همچنین بر دریافت مایعات کافی تأکید کرد و گفت: احساس تشنگی ممکن است در دوران سالمندی کاهش پیدا کند؛ بنابراین سالمندان باید در طول روز به صورت منظم آب بنوشند و منتظر احساس تشنگی نمانند.
وی تصریح کرد: سالمندانی که به دلیل بیماریهای قلبی، کلیوی یا سایر شرایط پزشکی محدودیت مصرف مایعات دارند، باید مطابق دستور پزشک عمل کنند.
نمک و قند کمتر، طعمدهندههای طبیعی بیشتر
باقری اظهار کرد: در برنامه غذایی سالمندان بهتر است مصرف نمک، قندهای ساده و چربیهای نامناسب کاهش یابد و برای خوشطعم کردن غذا به جای افزایش نمک از آبلیمو، آبغوره، سبزیهای معطر و ادویههای مناسب استفاده شود.
وی افزود: بهتر است غذاها بیشتر به شکل آبپز، بخارپز، تنوری یا کبابی تهیه شوند و مصرف غذاهای سرخشده و چربیهای جامد محدود شود.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: سالمندان کماشتها نیز نباید صرفاً با خوراکیهای شیرین و کمارزش غذایی تغذیه شوند، بلکه بهتر است غذاها کمحجم اما مغذی باشند تا فرد بتواند در حجم کمتر، مواد مغذی بیشتری دریافت کند.
باقری در پایان تأکید کرد: توجه به تغذیه متعادل، استفاده از مواد غذایی ساده و در دسترس و متناسبسازی رژیم غذایی با شرایط جسمی سالمندان، در کنار فعالیت بدنی و مراقبتهای پزشکی، میتواند در حفظ سلامت و ارتقای کیفیت زندگی آنان نقش مهمی داشته باشد.
هفته ملی سالمندان از چهارم تا دهم مهرماه با شعار «عصر زندگی طولانیتر؛ بازاندیشی در نظامها برای زندگی بهتر» نامگذاری شده است.