به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری دور همی معلمان و دانش آموزان فسا گفت: بیش از ۶۰ دانش آموز و معلم دهه ۶۰ مدرسه شهید واقفی روستای اکبرآباد بخش ششده و قره بلاغ این شهرستان پس از ۴۲ سال دور هم جمع شدند.

اسدالله امیرحاجیلو افزود: در این دورهمی یاد همکلاسی‌های شهیدشان را که در ابتدای دوران نوجوانی و جوانی برای دفاع از کیان کشور به جبهه اعزام و شهید شدند، گرامی داشتند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.