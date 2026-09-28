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معلمان و دانش آموزان مدرسه فسا پس از ۴۲ سال دوباره دور هم جمع شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری دور همی معلمان و دانش آموزان فسا گفت: بیش از ۶۰ دانش آموز و معلم دهه ۶۰ مدرسه شهید واقفی روستای اکبرآباد بخش ششده و قره بلاغ این شهرستان پس از ۴۲ سال دور هم جمع شدند.
اسدالله امیرحاجیلو افزود: در این دورهمی یاد همکلاسیهای شهیدشان را که در ابتدای دوران نوجوانی و جوانی برای دفاع از کیان کشور به جبهه اعزام و شهید شدند، گرامی داشتند.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.