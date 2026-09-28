به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه از برگزاری اردوی جهادی شهید رهنمون در روستای بالستان ارومیه خبر داد و گفت: در این برنامه هفت تیم پزشکی و دندانپزشکی با هدف خدمت‌رسانی به مردم منطقه حضور یافتند.

پیمان واحدی اظهار کرد: این اردوی جهادی همزمان با هفته دفاع مقدس و به مناسبت چهلمین روز شهادت «قائد شهید امت» برگزار شده و در جریان آن، خدمات پزشکی و دندانپزشکی مورد نیاز مردم به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: پزشکان، دندانپزشکان و کادر درمان حاضر در این اردو، خدمات عمومی و تخصصی سلامت را به مراجعه‌کنندگان ارائه کرده و تلاش می‌کنند بخشی از نیاز‌های درمانی ساکنان منطقه را پاسخ دهند.

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه با اشاره به اهمیت حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف، گفت: خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، یکی از جلوه‌های مهم فرهنگ ایثار و جهاد است و گروه‌های بسیج جامعه پزشکی در همین راستا در قالب اردو‌های جهادی به ارائه خدمات سلامت می‌پردازند.

واحدی ادامه داد: برگزاری این اردو‌ها علاوه بر کمک به دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات پزشکی و دندانپزشکی، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ خدمت بی‌منت، مسئولیت اجتماعی و مشارکت کادر درمان در فعالیت‌های جهادی است.

وی خاطرنشان کرد: حضور پزشکان و کادر درمان در مناطق مختلف و ارائه خدمات رایگان، گامی در جهت حمایت از سلامت مردم و تحقق رویکرد خدمت‌رسانی مستقیم به جامعه است.