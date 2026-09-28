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همزمان با هفته دفاع مقدس، اردوی جهادی شهید رهنمون با حضور هفت تیم پزشکی و دندانپزشکی در روستای بالستان ارومیه برگزار شد و خدمات درمانی و سلامت به صورت رایگان به مردم این منطقه ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه از برگزاری اردوی جهادی شهید رهنمون در روستای بالستان ارومیه خبر داد و گفت: در این برنامه هفت تیم پزشکی و دندانپزشکی با هدف خدمترسانی به مردم منطقه حضور یافتند.
پیمان واحدی اظهار کرد: این اردوی جهادی همزمان با هفته دفاع مقدس و به مناسبت چهلمین روز شهادت «قائد شهید امت» برگزار شده و در جریان آن، خدمات پزشکی و دندانپزشکی مورد نیاز مردم به صورت رایگان ارائه میشود.
وی افزود: پزشکان، دندانپزشکان و کادر درمان حاضر در این اردو، خدمات عمومی و تخصصی سلامت را به مراجعهکنندگان ارائه کرده و تلاش میکنند بخشی از نیازهای درمانی ساکنان منطقه را پاسخ دهند.
مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ارومیه با اشاره به اهمیت حضور گروههای جهادی در مناطق مختلف، گفت: خدمترسانی به مردم، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، یکی از جلوههای مهم فرهنگ ایثار و جهاد است و گروههای بسیج جامعه پزشکی در همین راستا در قالب اردوهای جهادی به ارائه خدمات سلامت میپردازند.
واحدی ادامه داد: برگزاری این اردوها علاوه بر کمک به دسترسی آسانتر مردم به خدمات پزشکی و دندانپزشکی، زمینهساز تقویت فرهنگ خدمت بیمنت، مسئولیت اجتماعی و مشارکت کادر درمان در فعالیتهای جهادی است.
وی خاطرنشان کرد: حضور پزشکان و کادر درمان در مناطق مختلف و ارائه خدمات رایگان، گامی در جهت حمایت از سلامت مردم و تحقق رویکرد خدمترسانی مستقیم به جامعه است.