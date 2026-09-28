به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس گلخانه هیدروپونیک تولید محصولات سبزی و صیفی در زمینی به مساحت ۴هزارمترمربع در روستای دره سفته، شهرستان دیواندره کلنگ زنی شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیش از ۸۰ نفر از اهالی تپه موسک خدمات رایگان پزشکی دریافت کردند

ماموستا شیرزادی امام جمعه مریوان در نشست با شکری معاون هماهنگ کننده سپاه این شهرستان، با تأکید بر اهمیت پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس گفت: دوران دفاع مقدس، تجلی وحدت اسلامی و نماد ایستادگی در برابر ظلم بود.

یادواره «آقای شهید» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع در مریوان برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی و قائد شهید امت در دیواندره برگزار شد.

رژه خودرویی و موتوری نیرو‌های امدادی به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز آتش نشان در سقز برگزار شد.

همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهید «علی احمدی» با عنوان «آبروی کوچه، افتخار محله» در روستای میرده از توابع شهرستان سقز برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ملاقات مردمی فرماندار سقز با جمعی از شهروندان برگزار و درخواست‌ها و مشکلات آنان بررسی شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس یک واحد خانه محروم در روستای کنگره قروه با اعتبار ۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، جلسه‌ای با عنوان «گنجینه‌ای از درس‌های مدیریتی و کاربردی» در دانشگاه پیام‌نور قروه برگزار شد.

کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی و عمومی واحد‌های اقامتی کردستان به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس محفل انس با قرآن کریم در بانه برگزار شد.

مراسم یادواره شهدا، آبروی محله و افتخار کوچه در روستای هلیزآباد برگزار شد.

یادواره ۴ شهید والامقام روستای قره بلاغ بخش سریش آباد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، برگزار شد

نشست جهاد تبیین به مناسبت هفته دفاع مقدس در بانه برگزار شد.