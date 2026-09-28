مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: ۴۰۰ فضای ورزشی در مدارس استان در قالب زمینهای چمن مصنوعی، زمینهای بسکتبال، والیبال، هندبال و اتاق‌های ورزش و تربیت بدنی در دو سال گذشته تاسیس شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی اظهار کرد: با ساخت این ۴۰۰ مکان ورزشی، سرانه ورزشی دانش آموزی استان از ۳۷ صدم مترمربع به ۵۱ صدم مترمربع افزایش یافته است که دستاورد بزرگی برای ورزش استان و ورزش دانش آموزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اعزام تجهیزات ورزشی به مناطق و نواحی استان در قالب طرح ملی «مهر بانشاط»، این اقدام را نشانه‌ای از حمایت دولت از آموزش و پرورش دانست و افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، در دولت چهاردهم ۵۰۰ میلیارد ریال برای تجهیزات ورزشی برای مدارس هزینه شده است که فقط در سال جاری ۲۷۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی برای توسعه ورزش دانش‌آموزی در استان اختصاص یافته است.

صادقی با تاکید بر ضرورت تقویت ورزش و نشاط در مدارس ادامه داد: امسال هدف ما این است که توجه به ورزش بیش از پیش افزایش یابد و حتی برنامه‌های آغاز سال تحصیلی نیز با رویکرد‌های ورزشی و فرهنگی همراه باشد. برنامه‌های روز اول مهر نیز با گرامیداشت یاد و نام شهدای فرهنگی و دانش‌آموز استان، شهدای میناب و امام شهیدمان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه فضا‌های ورزشی استان، اظهار کرد: هدف‌گذاری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، رساندن سرانه ورزشی استان به نیم مترمربع بود که با افتخار اعلام می‌کنیم این هدف محقق شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اعلام اینکه در بخش توسعه ورزش‌های آبی در کلانشهر تبریز تعداد سه استخر بازسازی و به مدار فعالیت بازگشته و استخر‌های مراغه و سراب نیز در حال بازسازی است گفت: با اتمام عمیات بازسازی استخر‌ها بازنشستگان آموزش و پرورش به صورت رایگان از استخر و مکانهای ورزشی بهره‌مند می‌شوند.